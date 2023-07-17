Всемирный день эмодзи, день зеленоглазых, Андрей Налива: Какие праздники и приметы 17 июля Сегодня, 17 июля 2023 года, в России отмечаются два профессиональных праздника. Мы чествуем представителей одной из военных специальностей и учёных, изучающих народы. А ещё на эту дату приходится особенный день для обладателей глаз определённого цвета. 17 июля, 10:19 17 июля отмечается Всемирный день эмодзи. Фото © Shutterstock

Всемирный день эмодзи

В воскресенье, 17 июля 2023 года, в России и других странах отмечается такой молодой праздник как Всемирный день эмодзи (World Emoji Day). Вот несколько фактов о нём: Праздник международный, неофициальный;

Отмечается ежегодно 17 июля, дата не смещается;

Инициатор – основатель "Эмодзипедии" Джереми Бердж;

Дата приурочена к появлению эмодзи с календарём на компьютерах Mac;

Цель праздника – поднять настроение и подчеркнуть важность эмодзи для современного мира.

В этом году 17 июля Всемирный день эмодзи отмечается в юбилейный десятый раз. Дата выбрана по дню презентации приложения-календаря iCal для компьютеров фирмы Apple (именно поэтому эмодзи с календарём часто с этой датой). Сегодняшний праздник Всемирный день эмодзи неофициальный, но популярность его растёт. Причина проста: смешные мини-картинки, которыми мы сопровождаем переписку уже так плотно вошли в нашу жизнь, что без них уже и никак. Каким же ещё образом выразить эмоции в мессенджерах и соцсетях?

Эмодзи пришли к нам из Японии. Само это слово на японского означает "знак" или "символ". Считается, что создателем этих мини-значков является сотрудник одной из коммуникационных японских компаний Сигетака (Шигетака) Курита: он создал систему эмодзи для пейджеров ещё в начале 1990-х годов. Соответственно, первые эмодзи были чёрно-белыми, а набор очень ограниченным. Сейчас же их счёт уже идёт на сотни, они уже не только цветные, но и анимированные. Сегодня, во Всемирный день эмодзи, предлагается непременно воспользоваться ими. Это и есть лучший способ отметить праздник.

День морской авиации ВМФ РФ

17 июля отмечается День морской авиации Военно-морского флота России. Фото © Минобороны РФ

Сегодня, 17 июля 2023 года, в России также отмечается такой праздник как День День авиации Военно-морского флота (ВМФ). Рассказываем о нём: Это российский военный профессиональный праздник;

Отмечается ежегодно 17 июля, дата не смещается;

Нерабочим не является, если не выпадает на выходной;

Учреждён в 1996 году приказом главнокомандующего ВМФ РФ;

Праздничные мероприятия проходят в соединениях авиации ВМФ.

Дата для праздника выбрана не случайно. Именно в этот день, 17 июля (4 июля по старому стилю) в 1916 году четыре гидросамолёта поднялись с палубы "Орлица" Балтийского флота. Они сразились с четырьмя немецкими самолётами для защиты военно-морской базы на острове Сааремаа. Потеряв два воздушных судна, противник отступил.

День морской авиации ВМФ России. Видео © YouTube / Минобороны РФ

Сейчас авиация ВМФ России – это грозная сила. Она подразделяется на несколько родов: ракетоносную, противолодочную, истребительную, разведывательного и вспомогательного назначения. На вооружении морской авиации России есть палубные истребители Су-33, МиГ-29К/КУБ, учебно-тренировочные самолеты Су-25УТГ, многоцелевые корабельные вертолеты Ка-27 и Ка-29, противолодочные самолёты Ту-142, Ил-20, Ил-38 и Ил-38Н, истребители-перехватчики МиГ-31, вертолёты Ми-24, Ка-31 и другие. Сегодня мы поздравляем военнослужащих, которые защищают нашу страну в рядах авиации Военно-морского флота РФ.

День этнографа России

17 июля отмечается День этнографа России. Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance / Matthias Bein

В России сегодня, 17 июля 2023 года, отмечается ещё один профессиональный праздник – День этнографа. Вот что о нём известно: Сугубо российский профессиональный праздник, неофициальный;

Отмечается ежегодно 17 июля, дата не смещается;

Приурочен к дате рождения российского учёного, путешественника Николая Миклухо-Маклая;

Единой сложившейся традиции празднования нет;

В этот день проводят "посвящение" впервые участвующих в этнографической экспедиции.

Выдающийся российский этнограф, антрополог, биолог и путешественник Николай Миклухо-Маклай, которому посвящён праздник, прожил недолгую (41 год), но очень насыщенную жизнь. Он опубликовал больше 160 научных трудов.

День этнографа России отмечается в середине июля, а поэтому хорошо вписывается в экспедиционную практику. Многие представители этой науки как раз работают "в поле". В каждом лагере может быть своя традиция отмечания этого праздника. Например, есть такой ритуал, как "посвящение" новичков в этнографы: произнесение клятвы и выдача шуточных документов.

День зеленоглазых

17 июля отмечается День зеленоглазых. Фото © Freepik / racool-studio

Ещё одно событие, выпадающее на 17 июля 2023 года – День зеленоглазых. Известно о нём немного: Праздник международный, неофициальный;

Отмечается ежегодно 17 июля, дата не смещается;

Посвящён всем людям, имеющим зелёные глаза, а таких немного.

Откуда взялся День зеленоглазых, неизвестно. О нем больше пишут в русскоязычных источниках, так что, возможно, этот праздник больше российский, а виновники торжества – все зеленоглазые.

Цвет глаз зависит от пигментов в радужной оболочке. В её глубине спрятаны хроматофоры, содержащие меланин. Как там распределятся пигменты, таким цвет глаз и будет. У зеленоглазых в радужной оболочке немного меланина. Есть мнение, в формировании этого цвета волос играет роль ген рыжих волос. Интересно, что зелёный цвет глаз – довольно редкий. Согласно давнему исследованию, в России, например, он встречался всего в 5% случаев. Больше всего зеленоглазых живут в Северной и Центральной Европе. Причём у женщин этот цвет глаз встречается чаще, чем у мужчин.

Некоторые верят, что ведьмы и колдуньи – именно зеленоглазые. Наверное, отсюда пошло убеждение, что у людей с зелёным цветом глаз очень развита интуиция, они загадочные и чувственные. Как бы то ни было, сегодня именно их праздник – День зеленоглазых, с чем и можно поздравить

День открытия Диснейленда

17 июля — День открытия Диснейленда. Фото © ТАСС / AP / Joe Burbank

Также 17 июля 2023 года отмечается День рождения Диснейленда – всемирно известного тематического парка развлечений: Первый парк открылся 17 июля 1955 года к югу от Лос-Анджелеса;

Задумка принадлежит "королю мультипликации" Уолту Диснею;

Сейчас в мире пять Диснейлендов;

Их посетили уже более полумиллиарда человек.

Первый Диснейленд открылся 68 лет назад в американском городе Анахайм пышной церемонией, которую транслировали в прямом эфире телевидения. Вёл её будущий президент США актер Рональд Рейган.

Идея создания такого масштабного парка развлечений родилась у Уолта Диснея, когда он гулял с детьми. Пока дочери веселились, ему было скучно, и он решил сделать место отдыха, где было бы весело и старшему и младшему поколениями. Открывшись, Диснейленд быстро стал достопримечательностью США. Сейчас их уже пять: два в США, а также Евро-Диснейленд в Париже, Токио-Диснейленд в Японии и Диснейленд в Гонконге. Дню рождения первого парка там посвящают праздничные мероприятия.

Именинники 17 июля

17 июля именины у актрисы Екатерины Шпицы. Фото © Агентство "Москва" / Андрей Никеричев

Сегодняшний день, 17 июля 2023 года, — богатый на именинников. Такой праздник могут отмечать обладатели следующих имён: Православные: Александра;

Алексей;

Анастасия;

Андрей;

Арсений;

Василий;

Георгий;

Дмитрий;

Мария;

Марк;

Марфа;

Михаил;

Николай;

Татьяна. Католические: Джулия;

Екатерина;

Мария;

Марта;

Платон;

Феликс;

Ядвига. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает успехов и здоровья.

Приметы 17 июля

Андрей Налива

В этот день, 17 июля 2023 года, православная церковь чтит память трёх святых по имени Андрей. Первый - это святой Андрей, архиепископ Критский, который жил в первом веке нашей эры и за верность христианству, проповедование был канонизирован в лике святителей. Второй - Андрей Рублёв, который жил в 15 веке в Москве и был канонизирован за мастерство написания икон в лике преподобных. Третий - великий князь Андрей Боголюбский, в правление которого Владимиро-Суздальское княжество достигло могущества и затем стало ядром Российского государства. Он был канонизмрован в лике благоверного.

По народному календарю же 17 июля - Андрей Налива. Такое название праздник в старину в России получил, потому как считалось, что к этому дню наливаются овсяные колосья. Крестьяне почитали этот злак, говорили о нём: "Батюшка овёс до половины урос". На Андрея Налива ждали дождь. Его называли андреевским и считали благоприятным для посевов, сулящим богатый урожай. В этот праздник было принято вдоволь кормить скотину овсом, а себе готовить овсяную кашу. Причём был забавный ритуал: чтобы девушке на выданье найти жениха, ей следовало съесть эту кашу или выпирь овсяный кисель и как следует вылизать посуду.

Приметы на Андрея Налива

Жёлтые листья — быть ранней осени;

Какая погода на Андрея, такая и в Калинов день;

Лесных ягод много — к суровой зиме;

В начале дождя куры прячутся — будет затяжной ливень.

Авторы Вадим Андреев