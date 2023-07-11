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11 июля, 00:10

Сотрудники "Вечерней Москвы" получат награду от президента

Путин подписал распоряжение о награждении сотрудников "Вечерней Москвы"

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о награждении главного редактора газеты "Вечерняя Москва" Александра Куприянова и генерального директора акционерного общества Георгия Рудницкого почётной грамотой президента РФ. Об этом сообщила редакция издания.

Сотрудники получили высокую оценку своей работы за заслуги в развитии СМИ и многолетний добросовестный труд. Другим работникам дирекции и редакции была объявлена благодарность президента Российской Федерации.

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"Поощрение сотрудников нашей газеты президентом говорит о том, что "Вечёрка" — не просто региональное издание, но и газета, заметная на федеральном уровне", — сказал генеральный директор АО "Редакция газеты "Вечерняя Москва" Георгий Рудницкий.

Награды — это мотивация для редакции работать лучше и запускать новые творческие проекты, добавил он.

Ранее в медиацентре "Российской газеты" состоялась торжественная церемония фестиваля "В интересах национальной безопасности". Почётными дипломами были награждены и сотрудники редакции газеты "Вечерняя Москва" — заместители главного редактора — шеф-редактор делового выпуска газеты Алексей Зернаков и руководитель отдела "Московская власть" Юлия Тарапата.

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Газета "Вечерняя Москва"

Юлия Коновалова
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