Сотрудники "Вечерней Москвы" получат награду от президента

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о награждении главного редактора газеты "Вечерняя Москва" Александра Куприянова и генерального директора акционерного общества Георгия Рудницкого почётной грамотой президента РФ. Об этом сообщила редакция издания.

Сотрудники получили высокую оценку своей работы за заслуги в развитии СМИ и многолетний добросовестный труд. Другим работникам дирекции и редакции была объявлена благодарность президента Российской Федерации.

"Поощрение сотрудников нашей газеты президентом говорит о том, что "Вечёрка" — не просто региональное издание, но и газета, заметная на федеральном уровне", — сказал генеральный директор АО "Редакция газеты "Вечерняя Москва" Георгий Рудницкий.

Награды — это мотивация для редакции работать лучше и запускать новые творческие проекты, добавил он.