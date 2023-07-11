Антонов заявил о подготовке общества в США к антироссийским мерам

Соединённые Штаты делают всё, чтобы подготовить общество к одобрению любых антироссийских решений в ходе саммита НАТО в Вильнюсе. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Накануне саммита НАТО атмосфера в информполе США максимально накалилась. Делается всё, чтобы подготовить здешнее общественное мнение к одобрению любых антироссийских решений, которые в ближайшие дни будут приняты в Вильнюсе", — заявил дипломат, слова которого приводит пресс-служба дипмиссии.

По мнению Антонова, ситуация скатывается к самому неблагоприятному сценарию в противостоянии России и государств альянса, ведь предпринимаемые на Западе меры создают всё более непреодолимые преграды на пути выхода из острейшего военно-политического кризиса, чреватого самыми серьёзными последствиями для международной безопасности.