Регион

Уведомления отключены

10 июля, 19:22

В США заявили, что обсуждали с Западом поддержку Киева из-за отправки кассетных бомб

Госдеп: Передача кассетных боеприпасов не ослабит поддержку Украины Западом

В США уверены, что поддержка Западом Украины не ослабнет из-за поставки Киеву кассетных боеприпасов. Такое заявление сделал руководитель пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер.

"Мы считаем, что это решение не отразится на поддержке Украины по всему миру", сообщил американский дипломат.

Он добавил, что США, прежде чем принять решение о поставках Киеву кассетных боеприпасов, проводили тесные консультации с партнёрами и союзниками. Миллер отметил, что не станет вдаваться в подробности этих совещаний, но именно они дают повод считать, что решение не скажется негативно на мировой поддержке Украины.

Байден прилетел на саммит НАТО в Вильнюс и потерялся прямо в аэропорту

Байден прилетел на саммит НАТО в Вильнюс и потерялся прямо в аэропорту

Напомним, 7 июля стало известно о решении США выделить Украине очередной пакет военной помощи, в который в том числе вошли и кассетные боеприпасы. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ещё совсем недавно Вашингтон называл их применение военным преступлением, так что такой шаг говорит о их намерении затянуть конфликт "до последнего украинца". Между тем американские власти заявили о гарантиях Киева о том, что ВСУ не будут использовать снаряды на территории России. При этом уточнений о том, идёт ли речь о новых российских регионах, не последовало.

Обложка ©

Getty Images / Wojciech Grzedzin

Юрий Лысенко
  • Новости
  • США
  • Украина
  • Госдеп
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров