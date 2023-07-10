В США заявили, что обсуждали с Западом поддержку Киева из-за отправки кассетных бомб
Госдеп: Передача кассетных боеприпасов не ослабит поддержку Украины Западом
В США уверены, что поддержка Западом Украины не ослабнет из-за поставки Киеву кассетных боеприпасов. Такое заявление сделал руководитель пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер.
"Мы считаем, что это решение не отразится на поддержке Украины по всему миру", — сообщил американский дипломат.
Он добавил, что США, прежде чем принять решение о поставках Киеву кассетных боеприпасов, проводили тесные консультации с партнёрами и союзниками. Миллер отметил, что не станет вдаваться в подробности этих совещаний, но именно они дают повод считать, что решение не скажется негативно на мировой поддержке Украины.
Напомним, 7 июля стало известно о решении США выделить Украине очередной пакет военной помощи, в который в том числе вошли и кассетные боеприпасы. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ещё совсем недавно Вашингтон называл их применение военным преступлением, так что такой шаг говорит о их намерении затянуть конфликт "до последнего украинца". Между тем американские власти заявили о гарантиях Киева о том, что ВСУ не будут использовать снаряды на территории России. При этом уточнений о том, идёт ли речь о новых российских регионах, не последовало.
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