В США заявили, что обсуждали с Западом поддержку Киева из-за отправки кассетных бомб

"Мы считаем, что это решение не отразится на поддержке Украины по всему миру", — сообщил американский дипломат.

Он добавил, что США, прежде чем принять решение о поставках Киеву кассетных боеприпасов, проводили тесные консультации с партнёрами и союзниками. Миллер отметил, что не станет вдаваться в подробности этих совещаний, но именно они дают повод считать, что решение не скажется негативно на мировой поддержке Украины.