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11 июля, 01:22

Захарова сочла моральной капитуляцией США вбросы о секретных переговорах Лаврова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что информация американских СМИ о секретных переговорах министра иностранных дел Сергея Лаврова с чиновниками США указывает на моральную капитуляцию Вашингтона.

"Это говорит об их абсолютной моральной капитуляции. На фоне этой агонии киевского режима... это, конечно, большой проигрыш с их стороны", — сказала Захарова в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

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Дипломат добавила, что информация о переговорах главы российского МИД с чиновниками Вашингтона нужна для того, чтобы начать "виртуальную, не привязанную к действительности возню вокруг якобы желания России" начать переговоры.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла информацию о том, что министр иностранных дел России Сергей Лавров якобы участвовал в секретных переговорах с экс-чиновниками США. До этого телеканал NBC, ссылаясь на неназванные источники, сообщил, что в апреле 2023 года экс-чиновники США провели секретные переговоры с Лавровым и на этой встрече якобы обсуждали завершение украинского конфликта.

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Telegram / Мария Захарова

Юлия Коновалова
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