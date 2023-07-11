Захарова сочла моральной капитуляцией США вбросы о секретных переговорах Лаврова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что информация американских СМИ о секретных переговорах министра иностранных дел Сергея Лаврова с чиновниками США указывает на моральную капитуляцию Вашингтона.

"Это говорит об их абсолютной моральной капитуляции. На фоне этой агонии киевского режима... это, конечно, большой проигрыш с их стороны", — сказала Захарова в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

Дипломат добавила, что информация о переговорах главы российского МИД с чиновниками Вашингтона нужна для того, чтобы начать "виртуальную, не привязанную к действительности возню вокруг якобы желания России" начать переговоры.