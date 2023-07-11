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11 июля, 01:43

Президент UFC Уайт сообщил, когда россиянин Махачев проведёт следующий бой

Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что российский боец Ислам Махачев должен провести следующий поединок на турнире UFC 294 в Абу-Даби в октябре. Пока его соперник неизвестен.

"Я объявлю о карде в Абу-Даби уже очень скоро. Пока никаких известий, потому что в Абу-Даби хотят всё согласовать с нами. Скоро мы сделаем анонс", — сказал Уайт на пресс-конференции по итогам турнира UFC 290.

Махачев обратился к Оливейре после его победы над Дариушем на турнире UFC 289

Махачев обратился к Оливейре после его победы над Дариушем на турнире UFC 289

Напомним, Махачев последний поединок провёл в феврале, когда единогласным решением судей победил австралийца Александра Волкановски и защитил чемпионский пояс UFC в полулёгком дивизионе.

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ufc.ru

Артур Лапсаков
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