Президент UFC Уайт сообщил, когда россиянин Махачев проведёт следующий бой

Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что российский боец Ислам Махачев должен провести следующий поединок на турнире UFC 294 в Абу-Даби в октябре. Пока его соперник неизвестен.

"Я объявлю о карде в Абу-Даби уже очень скоро. Пока никаких известий, потому что в Абу-Даби хотят всё согласовать с нами. Скоро мы сделаем анонс", — сказал Уайт на пресс-конференции по итогам турнира UFC 290.