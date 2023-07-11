Река вышла из берегов и смыла полдороги к популярным у туристов озёрам в Прибайкалье

Дорога в Слюдянском районе Иркутской области временно перекрыта для движения транспорта из-за подъёма уровня реки после сильных дождей. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону, трассу сильно размыло.

Размытая дорога вдоль реки Снежной в Иркутской области. Видео © t.me / irk38mchs

"Поступила информация о размытии грунтовой дороги, идущей вдоль реки Снежной в Слюдянском районе Иркутской области", — отметили в ведомстве.

Данная дорога ведёт к месту отдыха "Тёплые озёра". Движение по дороге закрыто в целях проведения обследования и оценки безопасности проезда для автомобилей. В МЧС призвали граждан отложить поездку в это место и отказаться от выходов на туристические маршруты в связи с полноводностью рек, угрозой схода селей в горах и предупреждениями о непогоде.

Спасатели уже огородили опасный участок, организовано круглосуточное дежурство экстренных служб на месте. Сотрудниками ГИБДД выставлен пост на трассе для предотвращения случаев съезда на дорогу, которая ведёт к турбазам и местам отдыха. В данный момент решается вопрос об обустройстве временной объездной дороги.