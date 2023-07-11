Восьмиклассница насмерть отравилась на вписке с энергетиками в Ульяновске

В Ульяновске восьмиклассница умерла в результате отравления неизвестным веществом. Рядом с телом девочки нашли открытую банку энергетика и газовый баллончик для заправки зажигалок, сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, трагедия произошла вечером 9 июля в одной из квартир на улице Победы. Компания подростков была в гостях у восьмиклассника, ребята отдыхали и веселились. Молодёжь пила энергетики, предварительно, алкоголя не было.

В какой-то момент 14-летней Алине стало плохо, девушка потеряла сознание. Ей вызвали скорую, школьницу экстренно госпитализировали. Медики, забиравшие девочку, отметили, что рядом с ней лежал газовый баллончик для заправки зажигалок.

В больнице врачи диагностировали у школьницы отравление неустановленным веществом. Спасти её не смогли. Более точную причину смерти установит судмедэкспертиза. Мать погибшей рассказала, что последние три дня дочь жаловалась на головные боли, тошноту и повышенное давление, но к врачам не обращалась. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".