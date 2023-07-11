Украине уже ничего не поможет победить в текущем конфликте с Россией. И военные поставки Киеву никак не изменят ситуацию на поле боя, считает бывший советник главы Пентагона в администрации экс-президента США Дональда Трампа, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

В интервью ютуб-каналу Judging Freedom он заявил, что Украина потеряна. По его словам, Незалежная "висит на волоске в худшем смысле этого выражения".

"Это катастрофа... Какие-либо поставки туда ничего не изменят. Слишком поздно, это конец!" — подчеркнул Макгрегор.

Полковник также заметил, что из-за украинского конфликта, а также из-за раскола внутри НАТО многие страны Запада находятся в отчаянии. По мнению Макгрегора, для властей Украины нет никакого другого выхода, кроме как провести переговоры и "получить, что возможно". Он уверен, что Киев не в том положении, чтобы диктовать какие-либо условия Москве.