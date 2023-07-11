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11 июля, 06:06

"Это конец!": В США признали неотвратимое поражение Украины

Полковник Макгрегор: Украине ничего не поможет победить в конфликте с Россией

Украине уже ничего не поможет победить в текущем конфликте с Россией. И военные поставки Киеву никак не изменят ситуацию на поле боя, считает бывший советник главы Пентагона в администрации экс-президента США Дональда Трампа, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

В интервью ютуб-каналу Judging Freedom он заявил, что Украина потеряна. По его словам, Незалежная "висит на волоске в худшем смысле этого выражения".

"Это катастрофа... Какие-либо поставки туда ничего не изменят. Слишком поздно, это конец!" — подчеркнул Макгрегор.

Вместо разрушения России США уничтожили Украину, заявил американский полковник

Вместо разрушения России США уничтожили Украину, заявил американский полковник

Полковник также заметил, что из-за украинского конфликта, а также из-за раскола внутри НАТО многие страны Запада находятся в отчаянии. По мнению Макгрегора, для властей Украины нет никакого другого выхода, кроме как провести переговоры и "получить, что возможно". Он уверен, что Киев не в том положении, чтобы диктовать какие-либо условия Москве.

Ранее Дуглас Макгрегор предупредил Украину о потере крупного города в случае принятия провокационных решений на саммите НАТО в Вильнюсе. Он не исключил, что альянс по итогам встречи спровоцирует обострение украинского кризиса.

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t.me / V_Zelenskiy_official

Иван Косицын
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