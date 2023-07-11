Парфюмер раскрыла главную ошибку мужчин при использовании духов

Мужчинам следует стать избирательнее в отношении ароматов и не пытаться духами перекрывать запах перегара. К этому призвала незрячий парфюмер, "нос бренда" Pure Sense Настя Вислобокова в беседе с "Мослентой". По её словам, многие из представителей сильного пола пахнут одинаково, потому что носят подаренные ароматы или то, что первое попалось в магазине под руку.

"Все духи с приставкой Sport, которые стоят на прилавке, пахнут примерно одинаково — тип акватика, к которому мы привыкли в 1990-е. Я не говорю, что он неприятный, но он у всех очень похожий. И люди боятся выбирать что-то другое, если только это не синий флакон с огромной надписью For men", — отметила эксперт.

Вислобокова уверена, что мужчинам следует быть более дерзкими в выборе аромата, им нужно вернуться к концепции унисекс навсегда. Парфюмер также отметила: даже если облиться духами от Chanel, это не поможет замаскировать запах алкоголя.