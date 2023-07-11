Россия разочаровала США и НАТО плохими вестями с Украины

Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов констатировал, что НАТО и США проигрывают на Украине. Он также оценил успехи Киева в ходе так называемого контрнаступления.

"И США, и НАТО понимают, что время работает не на них. Они проигрывают на Украине", — сказал Гаврилов в беседе с РИА "Новости".

По его словам, за месяц контрнаступления украинские войска не добились успеха ни на одном из направлений, ВСУ не смогли прорвать даже первую линию российской обороны. Также дипломат в интервью подчеркнул, что среди европейцев зреет понимание, что победа Киева невозможна. Как указал Гаврилов, ситуацию для стран – членов НАТО усугубляет и то, что их военно-промышленный комплекс находится в упадке.