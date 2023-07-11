Чемпион Украины по фехтованию погиб в зоне СВО
Чемпион Украины по фехтованию Денис Борейко погиб в зоне СВО в возрасте 34 лет
Украинский чемпион по фехтованию Денис Борейко. Обложка © T.me / minmolodsport
Украинский чемпион по фехтованию Денис Борейко погиб в зоне специальной военной операции в Незалежной. Об этом сообщает в телеграм-канале пресс-служба украинского Министерства молодёжи и спорта со ссылкой на фехтовальный клуб Liberte.
Борейко ещё в начале СВО пошёл в украинскую армию добровольцем. Спортсмену было 34 года. Денис Борейко являлся мастером спорта международного класса по фехтованию, а также призёром чемпионатов мира и Европы среди юниоров. Он также был одним из основателей клуба Liberte.
Ранее сообщалось, что украинский боксёр Максим Галиничев погиб в зоне спецоперации. В ряды СВУ он вступил в начале прошлого года.