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24 марта, 14:41
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Украинский боксёр Максим Галиничев погиб в зоне спецоперации

<p>Украинский боксёр Максим Галиничев. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / UkrainianBoxingFederation</p>

Украинский боксёр Максим Галиничев. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / UkrainianBoxingFederation

В ходе специальной военной операции погиб 22-летний украинский боксёр Максим Галиничев. По данным телеграм-канала "Страна.ua", он вступил в ряды ВСУ в мае прошлого года.

Как пишут украинские СМИ, спортсмен погиб под Луганском 10 марта. Он был чемпионом Европы среди юношей 2017 года, а также серебряным призёром юношеских Олимпийских игр 2018 года.

В США озвучили огромное число потерь украинской армии с начала конфликта

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Ранее Лайф писал, что в Артёмовске (Бахмуте) российские военные ликвидировали бойца ВСУ Сергея Мирончикова из подразделения "Волки Да Винчи". Он был одним из верных соратников главаря "волков" и одного из лидеров "Правого сектора"* — Дмитрия Коцюбайло (позывной Да Винчи). Будут ли похороны верного "волка" такими же пышными, как у его командира, не уточняется.

*Запрещённая в России экстремистская организация.

Оксана Попова
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