Украинский боксёр Максим Галиничев погиб в зоне спецоперации

В ходе специальной военной операции погиб 22-летний украинский боксёр Максим Галиничев. По данным телеграм-канала "Страна.ua", он вступил в ряды ВСУ в мае прошлого года.

Как пишут украинские СМИ, спортсмен погиб под Луганском 10 марта. Он был чемпионом Европы среди юношей 2017 года, а также серебряным призёром юношеских Олимпийских игр 2018 года.