Украинский боксёр Максим Галиничев погиб в зоне спецоперации
Украинский боксёр Максим Галиничев. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / UkrainianBoxingFederation
В ходе специальной военной операции погиб 22-летний украинский боксёр Максим Галиничев. По данным телеграм-канала "Страна.ua", он вступил в ряды ВСУ в мае прошлого года.
Как пишут украинские СМИ, спортсмен погиб под Луганском 10 марта. Он был чемпионом Европы среди юношей 2017 года, а также серебряным призёром юношеских Олимпийских игр 2018 года.
Ранее Лайф писал, что в Артёмовске (Бахмуте) российские военные ликвидировали бойца ВСУ Сергея Мирончикова из подразделения "Волки Да Винчи". Он был одним из верных соратников главаря "волков" и одного из лидеров "Правого сектора"* — Дмитрия Коцюбайло (позывной Да Винчи). Будут ли похороны верного "волка" такими же пышными, как у его командира, не уточняется.
*Запрещённая в России экстремистская организация.