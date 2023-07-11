В ЛНР мужчина подорвал гранатой машину с бывшей женой, дочкой и тестем

В городе Антрацит ЛНР мужчина кинул гранату в машину, в которой находились его дочь и бывшая жена. Его уже задержали, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Всё произошло 10 июля, когда мама вместе с дочкой и своим отцом приехала домой, где жила с супругом до развода. Пока экс-мужа не было, женщина собрала вещи, убрала их в машину и уже собиралась уезжать, но их застал бывший глава семейства. Увидев происходящее, разгорелся скандал на почве ревности. Во время конфликта мужчина забрал из дома гранату и кинул её в машину, дождавшись, когда в авто все усядутся. Тесть заметил это раньше всех и пытался вынести внучку, попутно крикнув дочери тоже спасаться.

В этот момент граната и взорвалась. В результате девочку госпитализировали с закрытым переломом и множественными осколочными ранениями, она находится в тяжёлом состоянии. Правоохранители задержали ревнивца по горячим следам, против него возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на убийство двух и более лиц, а также о незаконном приобретении, хранении, ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств.