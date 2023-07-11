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11 июля, 08:28

"Это русские": Киссинджер спустя 60 лет "нашёл" убийц Джона Кеннеди

Генри Киссинджер обвинил Россию в убийстве Джона Кеннеди

Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер обвинил "русских" в убийстве президента Джона Кеннеди в 1963 году. Такую версию американский политик высказал в ходе беседы с пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым. Вован и Лексус позвонили Киссинджеру от имени "Владимира Зеленского".

"Я думаю, что это русские. Что это пришло через Кубу. Россия могла к этому быть причастна. Также могла быть причастна и мафия", — заявил 100-летний политик, отвечая, как он думает, президенту Украины.

Напомним, 35-го президента США Джона Кеннеди убили 22 ноября 1963 года в Далласе (штат Техас). Он был смертельно ранен выстрелом из винтовки, когда вместе с женой Жаклин ехал в лимузине. Комиссия пришла к выводу, что убийство совершил преступник-одиночка Ли Харви Освальд, однако большинство американцев до сих пор в это не верят. Поэтому существует ряд конспирологических теорий, подвергающих сомнению выводы следствия.

Киссинджер объяснил, почему Украина не должна пытаться вернуть Крым

Киссинджер объяснил, почему Украина не должна пытаться вернуть Крым

Также в ходе этого разговора бывший госсекретарь США заявил, что за подрывом "Северных потоков" стоит Украина. При этом Киссинджер поспешил добавить, что не стал бы винить Киев в случившемся. Полную беседу с американским политиком можно посмотреть здесь.

Обложка ©

Getty Images / Daniel Vogl

Александра Вишнякова
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