"Это русские": Киссинджер спустя 60 лет "нашёл" убийц Джона Кеннеди

Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер обвинил "русских" в убийстве президента Джона Кеннеди в 1963 году. Такую версию американский политик высказал в ходе беседы с пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым. Вован и Лексус позвонили Киссинджеру от имени "Владимира Зеленского".

"Я думаю, что это русские. Что это пришло через Кубу. Россия могла к этому быть причастна. Также могла быть причастна и мафия", — заявил 100-летний политик, отвечая, как он думает, президенту Украины.

Напомним, 35-го президента США Джона Кеннеди убили 22 ноября 1963 года в Далласе (штат Техас). Он был смертельно ранен выстрелом из винтовки, когда вместе с женой Жаклин ехал в лимузине. Комиссия пришла к выводу, что убийство совершил преступник-одиночка Ли Харви Освальд, однако большинство американцев до сих пор в это не верят. Поэтому существует ряд конспирологических теорий, подвергающих сомнению выводы следствия.