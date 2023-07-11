Киссинджер просветил "Зеленского" в неспособности ВСУ взять Крым

Власти Соединённых Штатов не верят, что Украина сможет вернуть Крым в рамках нынешнего так называемого контрнаступления. Об этом заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в беседе с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), которые представились президентом Незалежной Владимиром Зеленским. Новый выпуск "Шоу ВиЛ" опубликован на их странице во "ВКонтакте".

"Я думаю, что возвращение Крыма [Украине] приведёт к эскалации. Я был убеждён, что у нас с вами всё время были некоторые публичные разногласия по этому вопросу… Моё впечатление от общения с нашими людьми такое: они не верят, что вы сможете взять Крым в рамках текущего наступления", — сказал столетний американский политический деятель.

По мнению Киссинджера, это вопрос, решение которого зашло в тупик. Можно рассмотреть предложение о проведении референдума, уточнил политик, добавив, что это естественное развитие ситуации.

"Но, господин президент, я стал свидетелем того, как всё это развивалось во Вьетнаме. Что касается общественного мнения — оно коренным образом изменилось: от всесторонней поддержки войны во Вьетнаме до обвинения в военных преступлениях, когда речь зашла о переговорах", — подчеркнул Киссинджер.