Киссинджер просветил "Зеленского" в неспособности ВСУ взять Крым
Киссинджер заявил пранкерам, что в США не верят, что Украина вернёт Крым
Власти Соединённых Штатов не верят, что Украина сможет вернуть Крым в рамках нынешнего так называемого контрнаступления. Об этом заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в беседе с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), которые представились президентом Незалежной Владимиром Зеленским. Новый выпуск "Шоу ВиЛ" опубликован на их странице во "ВКонтакте".
"Я думаю, что возвращение Крыма [Украине] приведёт к эскалации. Я был убеждён, что у нас с вами всё время были некоторые публичные разногласия по этому вопросу… Моё впечатление от общения с нашими людьми такое: они не верят, что вы сможете взять Крым в рамках текущего наступления", — сказал столетний американский политический деятель.
По мнению Киссинджера, это вопрос, решение которого зашло в тупик. Можно рассмотреть предложение о проведении референдума, уточнил политик, добавив, что это естественное развитие ситуации.
"Но, господин президент, я стал свидетелем того, как всё это развивалось во Вьетнаме. Что касается общественного мнения — оно коренным образом изменилось: от всесторонней поддержки войны во Вьетнаме до обвинения в военных преступлениях, когда речь зашла о переговорах", — подчеркнул Киссинджер.
Также в ходе общения с российскими пранкерами Генри Киссинджер высказал мнение, что обеспечить членство Украины в НАТО будет весьма сложно. Но, по его мнению, отнюдь не нормально то, что Финляндия и Швеция вступают в Североатлантический альянс, а Незалежную, "которая так много принесла в жертву", в блок принимать не хотят.
ТАСС / EPA / OMER MESSINGER