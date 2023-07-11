Россиянину грозит 20 лет за перевод денег ВСУ на закупку дронов и тепловизоров

Силовики установили, что сотрудник одного из коммерческих банков РФ перевёл деньги на счёт одной кредитно-финансовой организации Украины, чтобы противник мог приобрести БПЛА, тепловизоры, иные специальные технические средства и амуниции в ущерб безопасности РФ. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена". Сейчас сотрудники ФСБ продолжают оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия. Задержанному грозит до 20 лет.