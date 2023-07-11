Россиянину грозит 20 лет за перевод денег ВСУ на закупку дронов и тепловизоров
ФСБ задержала за госизмену жителя Пермского края, спонсировавшего ВСУ
Сотрудники ФСБ задержали уроженца Пермского края, который оказывал украинским войскам финансовую помощь. Об этом сообщает региональное управление ведомства.
"Пресечена противоправная деятельность гражданина России, уроженца Пермского края, причастного к государственной измене в форме оказания финансовой помощи ВСУ, направленной против безопасности России", — говорится в сообщении.
Силовики установили, что сотрудник одного из коммерческих банков РФ перевёл деньги на счёт одной кредитно-финансовой организации Украины, чтобы противник мог приобрести БПЛА, тепловизоры, иные специальные технические средства и амуниции в ущерб безопасности РФ. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена". Сейчас сотрудники ФСБ продолжают оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия. Задержанному грозит до 20 лет.
Ранее сообщалось, что ФСБ задержала в Московском регионе руководство и сотрудников частной клиники за выдачу фиктивных справок, по которым более 150 украинцев смогли въехать в Россию.
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