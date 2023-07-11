В Новосибирской области восьмиклассника нашли мёртвым после ссоры с мамой

В селе Битки Новосибирской области восьмиклассника нашли мёртвым после конфликта с мамой. Как пишет SHOT, женщина заставила ребёнка убираться и забрала телефон, мальчик в пылу ссоры ушёл из дома, а позже обнаружили его тело.

Трагедия произошла 10 июля. 12-летний школьник бездельничал на летних каникулах: постоянно сидел в телефоне и не хотел помогать маме по хозяйству. Из-за этого произошёл конфликт, после которого мальчик психанул и убежал из дома. Позже рядом с домом нашли его тело.