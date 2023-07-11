В Новосибирской области восьмиклассника нашли мёртвым после ссоры с мамой
В селе Битки Новосибирской области восьмиклассника нашли мёртвым после конфликта с мамой. Как пишет SHOT, женщина заставила ребёнка убираться и забрала телефон, мальчик в пылу ссоры ушёл из дома, а позже обнаружили его тело.
Трагедия произошла 10 июля. 12-летний школьник бездельничал на летних каникулах: постоянно сидел в телефоне и не хотел помогать маме по хозяйству. Из-за этого произошёл конфликт, после которого мальчик психанул и убежал из дома. Позже рядом с домом нашли его тело.
Известно, что ребёнок воспитывался в полной благополучной семье. Сейчас в ситуации разбираются следователи.
А ранее в Оренбургской области была найдена мёртвой пятилетняя девочка, поиски которой велись трое суток. В день пропажи малышки её бабушка на несколько минут отошла к другой внучке, которая болела. В результате ребёнок ненадолго остался один. Вернувшись, бабушка обнаружила, что двор пуст, а девочки нигде не видно. Тревогу подняли сразу же, но это не помогло.
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