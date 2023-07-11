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11 июля, 09:31

Всё как у людей: Найдено животное, которое раздевает самку перед спариванием

iScience: Самцы паутинных клещей снимают с незрелых самок панцирь перед сексом

Биологи из Венского университета в Австрии выяснили, что самцы обыкновенных паутинных клещей снимают с неполовозрелых самок панцирь перед спариванием. В журнале iScience учёные опубликовали результаты исследования.

У паутинных клещей первый половой партнёр важен, ведь его сперма будет оплодотворять все кладки, из которых появятся самки. Поэтому многие самцы на протяжении нескольких часов преследуют и охраняют от конкурентов самку. Причём у партнёрши должна оставаться одна линька перед спариванием. Найти такую самку можно по серебристому цвету, который приобретается перед линькой из-за скапливающегося между старым и новым панцирем воздуха.

Во время спаривания самец снимает с самки панцирь, сдирая его с задней части тела, где находится половое отверстие. Бывает, что на самца нападает конкурент, чтобы заняться сексом с его партнёршей. А иногда во время их битвы с самкой спаривается третий самец.

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Светлана Оперук
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