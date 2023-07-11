Всё как у людей: Найдено животное, которое раздевает самку перед спариванием

Биологи из Венского университета в Австрии выяснили, что самцы обыкновенных паутинных клещей снимают с неполовозрелых самок панцирь перед спариванием. В журнале iScience учёные опубликовали результаты исследования.

У паутинных клещей первый половой партнёр важен, ведь его сперма будет оплодотворять все кладки, из которых появятся самки. Поэтому многие самцы на протяжении нескольких часов преследуют и охраняют от конкурентов самку. Причём у партнёрши должна оставаться одна линька перед спариванием. Найти такую самку можно по серебристому цвету, который приобретается перед линькой из-за скапливающегося между старым и новым панцирем воздуха.

Во время спаривания самец снимает с самки панцирь, сдирая его с задней части тела, где находится половое отверстие. Бывает, что на самца нападает конкурент, чтобы заняться сексом с его партнёршей. А иногда во время их битвы с самкой спаривается третий самец.