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11 июля, 09:34

Психолог перечислила 6 простых и эффективных способов справиться с тревогой

Психолог Крутских: Побороть тревогу помогут дыхание и запись мыслей на бумаге

<p>Обложка © Unsplash</p>

Обложка © Unsplash

Чтобы быстро справиться с тревогой, помогут глубокое дыхание, концентрация и запись мыслей. Об этом в беседе с Лайфом рассказала практикующий психолог, действительный член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги (ОППЛ) Ирина Крутских.

"Одним из самых простых и эффективных способов успокоиться является глубокое дыхание. Сфокусируйте своё внимание на дыхании, медленно вдыхая через нос, задерживая дыхание на три-четыре секунды и затем медленно выдыхая через рот. Повторяйте этот процесс несколько раз, чувствуя, как ваше тело расслабляется и тревога постепенно уходит", — отметила специалист.

Практикующий психолог, действительный член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги (ОППЛ) Ирина Крутских. Фото предоставлено Лайфу

Практикующий психолог, действительный член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги (ОППЛ) Ирина Крутских. Фото предоставлено Лайфу

Также можно сконцентрироваться на определённом предмете и детально описать его в течение минуты. Кроме того, необходимо научиться принимать любые свои эмоции. Признавать их наличие, не отмахиваться и не убегать от них.

"Позвольте себе проживать любую эмоцию. Смейтесь, плачьте, обсуждайте свои чувства с близкими людьми. Поделитесь со своими близкими тем, что вызывает у вас тревогу", — советует эксперт.

Полезно и записывать свои мысли: важно это делать ручкой на бумаге, а не в телефоне в заметках. Это помогает осознать и проанализировать эмоции. Этот процесс поможет находиться в состоянии "здесь и сейчас". Психолог посоветовала придумать ритуалы и традиции. Например, делать зарядку по утрам или поливать цветы. Это помогает снять тревогу и страх.

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Поможет и физическая активность. Она позволяет высвободить энергию и направить её в полезное русло. Занятия спортом, упражнения дома и прогулки на свежем воздухе помогут отвлечься от тревоги и улучшить настроение.

Ранее Лайф писал о том, что при стрессовом состоянии для человека наиболее вредны сахар, кофеин, алкоголь и фастфуд. Об этом рассказала психолог Ольга Романив.

Ольга Годуненко
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