Психолог перечислила 6 простых и эффективных способов справиться с тревогой

Чтобы быстро справиться с тревогой, помогут глубокое дыхание, концентрация и запись мыслей. Об этом в беседе с Лайфом рассказала практикующий психолог, действительный член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги (ОППЛ) Ирина Крутских.

"Одним из самых простых и эффективных способов успокоиться является глубокое дыхание. Сфокусируйте своё внимание на дыхании, медленно вдыхая через нос, задерживая дыхание на три-четыре секунды и затем медленно выдыхая через рот. Повторяйте этот процесс несколько раз, чувствуя, как ваше тело расслабляется и тревога постепенно уходит", — отметила специалист.

Практикующий психолог, действительный член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги (ОППЛ) Ирина Крутских. Фото предоставлено Лайфу

Также можно сконцентрироваться на определённом предмете и детально описать его в течение минуты. Кроме того, необходимо научиться принимать любые свои эмоции. Признавать их наличие, не отмахиваться и не убегать от них.

"Позвольте себе проживать любую эмоцию. Смейтесь, плачьте, обсуждайте свои чувства с близкими людьми. Поделитесь со своими близкими тем, что вызывает у вас тревогу", — советует эксперт.

Полезно и записывать свои мысли: важно это делать ручкой на бумаге, а не в телефоне в заметках. Это помогает осознать и проанализировать эмоции. Этот процесс поможет находиться в состоянии "здесь и сейчас". Психолог посоветовала придумать ритуалы и традиции. Например, делать зарядку по утрам или поливать цветы. Это помогает снять тревогу и страх.

Поможет и физическая активность. Она позволяет высвободить энергию и направить её в полезное русло. Занятия спортом, упражнения дома и прогулки на свежем воздухе помогут отвлечься от тревоги и улучшить настроение.