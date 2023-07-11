Twitch снова оштрафовали за неудаление фейков о спецоперации

Мировой судья в Москве в очередной раз оштрафовал американский стриминговый сервис для геймеров Twitch. Поводом стало то, что платформа не удалила недостоверную информацию о спецоперации на Украине, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на решение судьи.

"Признать Twitch Interactive, Inc виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере четырёх миллионов рублей", — говорится в сообщении.

По второму протоколу Twitch получил ещё один штраф в три миллиона рублей. Санкция была выписана за то, что сервис не удалил информацию об онлайн-казино.