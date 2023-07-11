Россияне выбрали две главные национальные цели

Главными национальными целями для россиян являются достойный и эффективный труд, а также успешное предпринимательство. Об этом говорят результаты опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Кроме того, высокие индексы важности получили комфортная и безопасная среда для жизни, возможности для самореализации и развития талантов, сохранение населения, здоровье и благополучие людей, цифровая трансформация.

Важным россияне также сочли увеличение доходов и пенсий, повышение качества общего образования, поддержку талантов детей и молодёжи, снижение опасных выбросов в окружающую среду, сохранение стабильности темпа роста экономики страны.

Повышение результативности работы властей граждане отмечают по четырём из пяти национальных целей. В их числе цифровая трансформация, возможности для самореализации и развития талантов, достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство, а также сохранение населения, здоровья и благополучия людей.