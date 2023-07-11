Китай резко отреагировал на слухи о планах США построить на Тайване биолаборатории

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь резко отреагировал на сведения о договорённости между США и администрацией Тайваня по строительству биолабораторий на острове. По его словам, такой шаг со стороны Штатов станет дополнительным свидетельством деструктивных намерений Вашингтона в регионе.

"Если данные сообщения окажутся верными, это лишь подтвердит деструктивные намерения США в отношении Тайваня", — подчеркнул дипломат.

По данным СМИ, Правительство США требовало от властей Тайваня построить лаборатории для работы над боевыми вирусами и другим биооружием. Они утверждали, что на двух секретных встречах, в частности, обсуждалась подготовка проекта по строительству лаборатории с высшим уровнем биозащиты BSL-4. МИД Тайваня отвергает эти сообщения.