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11 июля, 10:43

Китай резко отреагировал на слухи о планах США построить на Тайване биолаборатории

МИД КНР обратился к США из-за сообщений СМИ о создании биолабораторий на Тайване

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь резко отреагировал на сведения о договорённости между США и администрацией Тайваня по строительству биолабораторий на острове. По его словам, такой шаг со стороны Штатов станет дополнительным свидетельством деструктивных намерений Вашингтона в регионе.

"Если данные сообщения окажутся верными, это лишь подтвердит деструктивные намерения США в отношении Тайваня", — подчеркнул дипломат.

По данным СМИ, Правительство США требовало от властей Тайваня построить лаборатории для работы над боевыми вирусами и другим биооружием. Они утверждали, что на двух секретных встречах, в частности, обсуждалась подготовка проекта по строительству лаборатории с высшим уровнем биозащиты BSL-4. МИД Тайваня отвергает эти сообщения.

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К слову, это не первый скандал из-за работы США над биооружием. Ранее племянник экс-главы Белого дома, кандидат в президенты США, адвокат Роберт Кеннеди – младший признал существование американских биолабораторий по всему миру. В беседе с миллиардером Илоном Маском он заявил, что в них разрабатываются все виды биологического оружия.

Обложка ©

ТАСС / Юрий Смитюк

Андрей Бражников
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