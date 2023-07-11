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11 июля, 11:23

Канадский хоккеист попросил российский паспорт

Ротенберг: Канадский хоккеист СКА Брендан Лайпсик захотел стать россиянином

<p>Брендан Лайпсик. Обложка © ТАСС / Олег Бухарев</p>

Брендан Лайпсик. Обложка © ТАСС / Олег Бухарев

Канадский нападающий петербургского СКА Брендан Лайпсик хочет получить российский паспорт. Об этом сообщил главный тренер клуба Роман Ротенберг. По его словам, 29-летний игрок уже направил соответствующее обращение президенту Владимиру Путину.

"Скоро в нашей команде будет на одного гражданина России больше. Новичок СКА Брендан Лайпсик высказал желание принять российское гражданство", — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Наставник отметил, что Лайпсик три года живёт в России и за это время уже стал своим. В нашей стране канадец чувствовал исключительно поддержку как от болельщиков, так и от тренеров, добавил он.

Напомним, Лайпсик вошёл в состав СКА в июне 2023 года. Его контракт с армейцами рассчитан на два сезона. Ранее канадец выступал за московский ЦСКА и магнитогорский "Металлург".

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Ранее Лайф сообщал, что Путин предоставил гражданство РФ бразильским футболистам "Зенита" Малкому и Клаудиньо.

Наталья Исакова
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