Канадский хоккеист попросил российский паспорт

Канадский нападающий петербургского СКА Брендан Лайпсик хочет получить российский паспорт. Об этом сообщил главный тренер клуба Роман Ротенберг. По его словам, 29-летний игрок уже направил соответствующее обращение президенту Владимиру Путину.

"Скоро в нашей команде будет на одного гражданина России больше. Новичок СКА Брендан Лайпсик высказал желание принять российское гражданство", — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Наставник отметил, что Лайпсик три года живёт в России и за это время уже стал своим. В нашей стране канадец чувствовал исключительно поддержку как от болельщиков, так и от тренеров, добавил он.

Напомним, Лайпсик вошёл в состав СКА в июне 2023 года. Его контракт с армейцами рассчитан на два сезона. Ранее канадец выступал за московский ЦСКА и магнитогорский "Металлург".