Российские войска уничтожили более 100 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские войска уничтожили более 100 бойцов украинской армии на Краснолиманском направлении. Об этом заявил во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"За сутки уничтожено до 105 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин, три пикапа, самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика", а также гаубицы Д-20 и Д-30", — перечислил офицер.

Также за прошедшие сутки Российская армия отразили на этом участке фронта три атаки ВСУ и пресекла действия диверсионно-разведывательной группы противника.