Российские военные значительно улучшили позиции на Краснолиманском направлении
Денис Пушилин: На Краснолиманском направлении противник несёт потери в живой силе и технике
Российские боевые подразделения значительно улучшили позиции на Краснолиманском направлении. Такими данными поделился в понедельник, 10 июля, врио главы ДНР Денис Пушилин.
По его словам, благодаря продвижению российских войск противник несёт значительные потери как в живой силе, так и в технике.
"На Краснолиманском направлении есть достаточно существенные улучшения позиций российских подразделений", — сказал Пушилин в эфире "России 24".
На днях Лайф сообщал, что ВС России уничтожили более 60 украинских военнослужащих на Краснолиманском направлении. А до этого российские военные поразили подразделения ВСУ на Краснолиманском направлении, за сутки противник потерял более 135 военнослужащих.
Vk / Минобороны России