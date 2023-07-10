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Опубликовано 10 июля 2023, 08:06

Российские военные значительно улучшили позиции на Краснолиманском направлении

Денис Пушилин: На Краснолиманском направлении противник несёт потери в живой силе и технике

Российские боевые подразделения значительно улучшили позиции на Краснолиманском направлении. Такими данными поделился в понедельник, 10 июля, врио главы ДНР Денис Пушилин.

По его словам, благодаря продвижению российских войск противник несёт значительные потери как в живой силе, так и в технике.

"На Краснолиманском направлении есть достаточно существенные улучшения позиций российских подразделений", — сказал Пушилин в эфире "России 24".

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На днях Лайф сообщал, что ВС России уничтожили более 60 украинских военнослужащих на Краснолиманском направлении. А до этого российские военные поразили подразделения ВСУ на Краснолиманском направлении, за сутки противник потерял более 135 военнослужащих.

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Vk / Минобороны России

Марина Калегина
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