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Опубликовано 11 июля 2023, 11:12

Российские военные нанесли удары по пунктам управления двух бригад ВСУ

Минобороны: ВС РФ поразили пункты управления ВСУ в ДНР и Запорожской области

Российские войска в ходе минувших суток поразили пункты управления двух бригад Вооружённых сил Украины в ДНР и Запорожской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены два пункта управления 24-й и 65-й мехбригад ВСУ в районах населённых пунктов Торецк Донецкой Народной Республики и Орехов Запорожской области", — сказал он в ходе брифинга.

Конашенков добавил, что за сутки российские войска поразили 75 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, а также живую силу противника в 94 районах.

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Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили более 100 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении. Кроме того, наши бойцы отразили на этом участке фронта три атаки ВСУ и пресекли действия диверсионно-разведывательной группы противника.

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VК / Минобороны России

Наталья Исакова
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