Российские военные нанесли удары по пунктам управления двух бригад ВСУ

Российские войска в ходе минувших суток поразили пункты управления двух бригад Вооружённых сил Украины в ДНР и Запорожской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены два пункта управления 24-й и 65-й мехбригад ВСУ в районах населённых пунктов Торецк Донецкой Народной Республики и Орехов Запорожской области", — сказал он в ходе брифинга.

Конашенков добавил, что за сутки российские войска поразили 75 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, а также живую силу противника в 94 районах.