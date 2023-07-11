Российские военные нанесли удары по пунктам управления двух бригад ВСУ
Минобороны: ВС РФ поразили пункты управления ВСУ в ДНР и Запорожской области
Российские войска в ходе минувших суток поразили пункты управления двух бригад Вооружённых сил Украины в ДНР и Запорожской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены два пункта управления 24-й и 65-й мехбригад ВСУ в районах населённых пунктов Торецк Донецкой Народной Республики и Орехов Запорожской области", — сказал он в ходе брифинга.
Конашенков добавил, что за сутки российские войска поразили 75 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, а также живую силу противника в 94 районах.
Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили более 100 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении. Кроме того, наши бойцы отразили на этом участке фронта три атаки ВСУ и пресекли действия диверсионно-разведывательной группы противника.
VК / Минобороны России