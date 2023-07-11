Путин назвал своевременным рост финансовой независимости России
Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что повышение финансовой независимости страны является актуальным, особенно в свете неблагоприятных тенденций, происходящих в банковской системе Соединённых Штатов. Об этом он заявил в ходе беседы с главой ВТБ Андреем Костиным.
"То, что вы сказали о повышении уровня независимости, суверенитета, может быть, и вовремя произошло, имея в виду те негативные тенденции, которые нарастают в банковской системе самих Соединённых Штатов", — сказал президент.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о том, что у стран, которые всячески пытаются создавать сложности для России, ничего не получится.