Путин назвал своевременным рост финансовой независимости России

Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что повышение финансовой независимости страны является актуальным, особенно в свете неблагоприятных тенденций, происходящих в банковской системе Соединённых Штатов. Об этом он заявил в ходе беседы с главой ВТБ Андреем Костиным.

"То, что вы сказали о повышении уровня независимости, суверенитета, может быть, и вовремя произошло, имея в виду те негативные тенденции, которые нарастают в банковской системе самих Соединённых Штатов", — сказал президент.