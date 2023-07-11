В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в саммите БРИКС
Песков заявил, что Путин ещё не определился с форматом участия в саммите БРИКС
Президент РФ Владимир Путин ещё не определился с форматом участия в саммите БРИКС, который пройдёт в Йоханнесбурге (ЮАР) с 22 по 24 августа. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Пока мы обдумываем различные варианты", — отметил представитель Кремля в ходе брифинга.
Песков добавил, что Кремль проинформирует, когда глава государства примет решение о формате участия в саммите.
В начале апреля власти ЮАР заявили о готовности к визиту Путина на саммит БРИКС. Ранее представитель главы ЮАР Винсент Магвенья заявил, что эта страна принимает во внимание ордер Международного уголовного суда на "арест" российского лидера. Напомним, МУС принял такие меры по отношению к президенту РФ и детскому омбудсмену Марии Львовой-Беловой 17 марта. В ответ на это в российском МИД отметили, что Россия не признаёт МУС и его решения.