ВС РФ отбили атаки ВСУ в районах Ровнополя, Невельского, Первомайского, Северного и Спорного

Российские войска отразили сразу несколько украинских атак в Донецкой Народной Республике, рассеяв и отбросив противника на исходные позиции. Такие данные озвучил на брифинге во вторник, 11 июля, официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

"На Южно-Донецком направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Восток" и огнём артиллерии отражена атака ВСУ в районе населённого пункта Ровнополь", — проинформировал Конашенков.

Среди других населённых пунктов ДНР, где противник потерпел крах за минувшие сутки, в Минобороны перечислили Невельское, Первомайское, Северное и Спорное. Большая часть из них находится северо-западнее Клещеевки, уточнил Конашенков.