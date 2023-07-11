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Опубликовано 11 июля 2023, 11:12

ВС РФ отбили атаки ВСУ в районах Ровнополя, Невельского, Первомайского, Северного и Спорного

Генерал-лейтенант Конашенков сообщил о нескольких отбитых атаках северо-западнее Клещеевки

Российские войска отразили сразу несколько украинских атак в Донецкой Народной Республике, рассеяв и отбросив противника на исходные позиции. Такие данные озвучил на брифинге во вторник, 11 июля, официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

"На Южно-Донецком направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Восток" и огнём артиллерии отражена атака ВСУ в районе населённого пункта Ровнополь", — проинформировал Конашенков.

Среди других населённых пунктов ДНР, где противник потерпел крах за минувшие сутки, в Минобороны перечислили Невельское, Первомайское, Северное и Спорное. Большая часть из них находится северо-западнее Клещеевки, уточнил Конашенков.

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Ранее советник Пушилина Ян Гагин опроверг сообщения о переходе Клещеевки под контроль ВСУ. По его словам, эту информацию разгоняет украинский Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО).

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t.me / mod_russia

Марина Калегина
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