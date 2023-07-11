В Кремле объяснили, почему Турции лучше не смотреть на ЕС через розовые очки
Песков посоветовал Турции снять розовые очки: Её в ЕС "никто не хочет видеть"
Турцию на самом деле в составе Евросоюза видеть не хотят, Анкаре лучше снять розовые очки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В беседе с журналистами он отметил, что Турция может ориентироваться на Запад, в её истории были такие периоды.
"Но также мы знаем, что, если называть вещи своими именами, Турцию никто не хочет видеть в Европе, я имею в виду европейцы. Здесь наши турецкие партнёры тоже, наверное, не должны носить розовые очки, нужно называть вещи своими именами", — сказал Песков.
Как сообщал Лайф, в Кремле заверили, что также не смотрят через розовые очки на саму Турцию. Москва полностью осознаёт приверженность Анкары её обязательствам в рамках НАТО, однако продолжает сотрудничество с ней по важным направлениям.
ТАСС Валерий Шарифулин