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11 июля, 10:29

В Кремле заверили, что не смотрят на Турцию в розовых очках

Песков: Россия осознаёт обязательства Турции в рамках НАТО

Москва полностью осознаёт приверженность Анкары её обязательствам в рамках НАТО, однако продолжает сотрудничество с Турцией по важным направлениям. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал решение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о вступлении Швеции в НАТО.

"Турция — член Североатлантического альянса, Турция имеет свои обязательства, Турция привержена своим обязательствам. Это никогда не было для нас секретом, и в этом плане мы никогда не носили розовые очки", — сказал Песков.

Песков добавил, что решение о вступлении Швеции в НАТО является лишь одной частью всей истории. А российско-турецкие отношения — это другая её часть. По его словам, Москва признаёт разногласия с Анкарой, но в то же время у двух стран есть аспекты отношений, которые соответствуют интересам обеих сторон. Песков добавил, что Россия намерена развивать взаимовыгодные отношения с Турцией, несмотря на разногласия.

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Ранее Лайф рассказывал о том, что Турция приняла решение снять вето на приём Швеции в НАТО. Президент США Джо Байден одобрительно прокомментировал такое решение турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, при этом в Турции заявили, что Эрдоган поддался шантажу Запада.

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Getty Images / Arif Hudaverdi Yaman

Александр Юнашев
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