В Кремле заверили, что не смотрят на Турцию в розовых очках

Москва полностью осознаёт приверженность Анкары её обязательствам в рамках НАТО, однако продолжает сотрудничество с Турцией по важным направлениям. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал решение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о вступлении Швеции в НАТО.

"Турция — член Североатлантического альянса, Турция имеет свои обязательства, Турция привержена своим обязательствам. Это никогда не было для нас секретом, и в этом плане мы никогда не носили розовые очки", — сказал Песков.