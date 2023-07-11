Зеленскому после саммита НАТО напророчили "утешительный приз" вместо членства в альянсе
Политэксперт Перла: Зеленский получит от НАТО утешительный приз вместо членства
На саммите НАТО вместо членства Украины в альянсе президент Владимир Зеленский получит лишь "утешительный приз". Такое мнение высказал политобозреватель Андрей Перла.
Он отметил, что незадолго до саммита организаторы встречи обещали некий сюрприз для Киева. На Украине рассчитывали, что это будет принятие Украины в НАТО.
Эксперт убеждён, что НАТО не пойдёт на открытую войну с Россией, поэтому в качестве "утешения" Киев получит кассетные боеприпасы из США и "пустышку" в виде "Совета Украина – НАТО". На позицию альянса могло повлиять в том числе провальное украинское контрнаступление, считает специалист.
"Чего стоит такой совет, Россия знает лучше прочих: "Совет Россия – НАТО" ни разу ничего важного не решил", — сказал Перла в комментарии для телеканала "Царьград".
Ранее Лайф рассказывал о том, что украинский президент Владимир Зеленский раскритиковал саммит НАТО в Вильнюсе. Он осудил Запад за неопределённую позицию по приглашению Украины в альянс.
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