На саммите НАТО вместо членства Украины в альянсе президент Владимир Зеленский получит лишь "утешительный приз". Такое мнение высказал политобозреватель Андрей Перла.

Он отметил, что незадолго до саммита организаторы встречи обещали некий сюрприз для Киева. На Украине рассчитывали, что это будет принятие Украины в НАТО.

Эксперт убеждён, что НАТО не пойдёт на открытую войну с Россией, поэтому в качестве "утешения" Киев получит кассетные боеприпасы из США и "пустышку" в виде "Совета Украина – НАТО". На позицию альянса могло повлиять в том числе провальное украинское контрнаступление, считает специалист.

"Чего стоит такой совет, Россия знает лучше прочих: "Совет Россия – НАТО" ни разу ничего важного не решил", — сказал Перла в комментарии для телеканала "Царьград".