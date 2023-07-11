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11 июля, 12:19

Президент Румынии назвал главными угрозами НАТО терроризм и Россию

Президент Румынии Клаус Йоханнис перед началом саммита НАТО в Вильнюсе заявил о необходимости бороться с двумя основными угрозами — Россией и терроризмом.

"Наши задачи связаны прежде всего с новой стратегией сдерживания и обороны НАТО, основанной на концепции передовой обороны <...>. Принятие региональных оборонных планов вместе с тем, который включает Румынию, является центральным элементом, который позволит эффективно реагировать Североатлантическому союзу на две основные угрозы — Россию и терроризм", поделился мнением Йоханнис.

В связи с этим он выступает за усиление присутствия НАТО во всех областях, а также дополнительные меры по укреплению восточного фланга. Президент Румынии отметил, что страна добивается более активного участия союзников из Североатлантического альянса в Черноморском регионе, который имеет стратегическое значение для евро-атлантической безопасности.

Песков оценил идею разместить военные базы НАТО у границ с Россией

Песков оценил идею разместить военные базы НАТО у границ с Россией

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа призвал НАТО отказаться от ограничений на создание постоянных военных баз у границы с Россией. По его словам, после того как Москва стала размещать тактическое ядерное оружие в Белоруссии, у блока есть все основания признать основополагающий акт Россия – НАТО мёртвым.

Обложка ©

Getty Images / Sebastián Vivallo Oñate / Agencia Makro

Андрей Бражников
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