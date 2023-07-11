Президент Румынии назвал главными угрозами НАТО терроризм и Россию

Президент Румынии Клаус Йоханнис перед началом саммита НАТО в Вильнюсе заявил о необходимости бороться с двумя основными угрозами — Россией и терроризмом.

"Наши задачи связаны прежде всего с новой стратегией сдерживания и обороны НАТО, основанной на концепции передовой обороны <...>. Принятие региональных оборонных планов вместе с тем, который включает Румынию, является центральным элементом, который позволит эффективно реагировать Североатлантическому союзу на две основные угрозы — Россию и терроризм", — поделился мнением Йоханнис.

В связи с этим он выступает за усиление присутствия НАТО во всех областях, а также дополнительные меры по укреплению восточного фланга. Президент Румынии отметил, что страна добивается более активного участия союзников из Североатлантического альянса в Черноморском регионе, который имеет стратегическое значение для евро-атлантической безопасности.