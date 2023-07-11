Кинолог рассказал, как помочь охладиться собакам, если им нельзя мороженое

Мороженое вредно для собак, так как в нём много сахара и есть молоко, которое плохо переваривается питомцами. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По его словам, собаки не могут переработать содержащуюся в молоке лактозу, в результате у них могут появиться проблемы с пищеварением. А сахар провоцирует у собак разрушение зубной эмали и диабет.

В беседе с РИАМО Голубев добавил, что шоколад, который часто входит в состав мороженого, содержит теобромин, который является ядом для собаки. Дело в том, что вещество накапливается в организме животного в токсичных концентрациях и воздействует на нервную систему и сердце. Подходящее для питомца мороженое можно приготовить самостоятельно. Для этого нужна игрушка конг из безопасной резины с отверстием внутри — в неё можно поместить влажный корм, пюре из овощей и фруктов, а затем положить в морозилку. Надо дождаться, когда конг затвердеет — тогда его можно предложить пёсику.

Отведав такое холодное лакомство, собака не заболеет: достать наполнение конга у неё сразу не получится. Для заморозки подойдёт мясной бульон с нарезанными морковью или тыквой. В жаркое время года важно не гулять с питомцем под солнцепёком. У него всегда должна быть рядом чистая вода. При этом предлагать жирную и жареную пищу собаке не стоит.