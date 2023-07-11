Жительница Подмосковья ослепла на один глаз во время ночного укачивания ребёнка

В Московской области врачи больницы Раменского городского округа спасли зрение 27-летней девушке. Она ослепла на один глаз, когда укачивала ночью ребёнка.

Ночью женщина подняла малыша из кроватки, чтобы успокоить его. В тот момент она увидела рябь перед глазами, но не придала этому значения и легла спать. Утром молодая мать поняла, что ослепла на один глаз.

В больнице выяснилось, что у неё редкое заболевание — ретинопатия Вальсальвы. Оно возникает из-за резкого скачка внутриглазного давления при физической нагрузке. Кровь скапливается между сетчаткой и одним из слоёв стекловидного тела глаза.

"Для восстановления зрения пациентки мы приняли решение о проведении лазерной гиалоидотомии. Это вмешательство, при котором при помощи лазера сформировали микроскопическое отверстие в стекловидном теле", — сказал заведующий офтальмологическим отделением больницы Павел Швец.

Как пишут "Вести Подмосковья", благодаря операции зрение у девушки на этом глазу улучшилось сразу с 2 до 70%. Со временем ситуация будет улучшаться, поскольку кровь опустится в нижние отделы глаза и рассосётся.