Врач рассказал, насколько опасен распространяющийся в Перу синдром Гийена – Барре

Рост случаев синдрома Гийена – Барре в Перу может быть связан со вспышкой кишечной инфекции. Такое мнение высказал иммунолог Владимир Болибок. Он отметил, что чрезвычайная ситуация в сфере здравоохранения этой страны возникла из-за большого числа госпитализаций.

Врач пояснил, что синдром Гийена – Барре — это не самостоятельное заболевание, а аутоиммунное осложнение других воспалительных процессов в организме. Недуг могут вызвать инфекции ЖКТ или дыхательных путей. Чаще всего он развивается из-за вирусных бактерий и микробов в желудочно-кишечном тракте, отметил Болибок. При таком заболевании слабость усиливается в течение трёх-четырёх недель, а потом состояние начинает приходить в норму.

"Самое опасное, что может вызвать синдром, — это паралич и остановка лёгких. У больных парализуются дыхательные мышцы грудной клетки и диафрагма. Пациенту становится сложно дышать, что может привести к летальному исходу", — отметил Болибок в беседе с телеканалом "360".

В свою очередь доктор биологических наук и профессор Пётр Чумаков подчеркнул, что этот синдром невозможно подхватить от другого человека.

При необходимости врач может назначить использование аппарата ИВЛ или плазмафереза: он избавляет от токсинов и медиаторных возбудителей. Как рассказал Болибок, около 30 лет назад летальные исходы от синдрома составляли около 15–20%, однако сегодня показатели намного меньше — 2–3%. Перуанские больницы качественно оказывают помощь всем пациентам, добавил он.