Чудом обошлось без жертв: Самолёт с пассажирами рухнул на аэродром в Сомали

В международном аэропорту столицы Сомали Могадишо совершил жёсткую посадку небольшой пассажирский самолёт. В результате несколько человек получили травмы, обошлось без погибших.

В аэропорту Могадишо в Сомали совершил жёсткую посадку пассажирский самолёт. Видео © Twitter / Jasiri_2Circle

"Управление гражданской авиации хочет подтвердить, что самолёт типа Е120 авиакомпании Halla Airline сегодня, 11 июля, разбился при посадке в международном аэропорту имени Адена Адде", — цитирует управление гражданской авиации страны агентство Sonnа.

Судя по видео с места инцидента, при посадке самолёт на огромной скорости выкинуло с посадочной полосы. Он врезался в бетонный барьер, остался без шасси и одного крыла.

На борту находились 30 пассажиров, а также четыре члена экипажа. Несколько человек получили лёгкие травмы.