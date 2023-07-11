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11 июля, 13:44

Чудом обошлось без жертв: Самолёт с пассажирами рухнул на аэродром в Сомали

В аэропорту Могадишо в Сомали совершил жёсткую посадку пассажирский самолёт

<p>Пассажирский самолёт совершил жёсткую посадку в столице Сомали Могадишо. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/aviationbrk" target="_blank" rel="noopener noreferrer">aviationbrk</a></p>

Пассажирский самолёт совершил жёсткую посадку в столице Сомали Могадишо. Фото © Twitter / aviationbrk

В международном аэропорту столицы Сомали Могадишо совершил жёсткую посадку небольшой пассажирский самолёт. В результате несколько человек получили травмы, обошлось без погибших.

В аэропорту Могадишо в Сомали совершил жёсткую посадку пассажирский самолёт. Видео © Twitter / Jasiri_2Circle

"Управление гражданской авиации хочет подтвердить, что самолёт типа Е120 авиакомпании Halla Airline сегодня, 11 июля, разбился при посадке в международном аэропорту имени Адена Адде", — цитирует управление гражданской авиации страны агентство Sonnа.

Судя по видео с места инцидента, при посадке самолёт на огромной скорости выкинуло с посадочной полосы. Он врезался в бетонный барьер, остался без шасси и одного крыла.

Пассажирка умерла на борту самолёта Москва – Ереван

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На борту находились 30 пассажиров, а также четыре члена экипажа. Несколько человек получили лёгкие травмы.

Ранее Лайф рассказывал о том, что самолёт авиакомпании "Ангара" совершил жёсткую посадку в аэропорту посёлка Ноглики в Сахалинской области.

Илья Суриков
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