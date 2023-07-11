Президент Чехии отмерил Украине срок для возвращения потерянных земель

Президент Чехии Петр Павел заявил, что Украине нужно до конца 2023 года освободить как можно больше территорий, иначе потом будет поздно. Об этом глава государства рассказал на саммите НАТО, который в эти дни проходит в Вильнюсе.

"Окно возможностей для возвращения Украиной потерянных территорий закроется в этом году", — приводит слова чешского лидера издание Newsweek.

Это произойдёт, по словам Павела, не только из-за ухудшения погодных условий зимой, но и из-за предстоящих выборов на Украине, в США и России. Лидер Чехии также добавил, что украинские военные в ходе так называемого контрнаступления продвигаются очень медленно, поскольку, вероятно, ищут слабые места в обороне российских войск.

Кроме того, Павел заявил о снижении беспрекословной поддержки Украины. Таким образом, как указал чешский президент, всё, что будет достигнуто к концу текущего года, станет основой для переговоров.