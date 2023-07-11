Польский генерал предрёк Зеленскому "дорогу в ад"

Бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак считает, что НАТО не оправдает надежд президента Украины Владимира Зеленского относительно вступления Киева в Североатлантический альянс. В интервью Do Rzeczy он заявил, что теряет веру в военный блок.

"Раз НАТО охлаждает пыл союзников, это означает, что началась карусель, от которой Украине не будет никакой пользы. А обещаниями вымощена дорога в ад", — подчеркнул польский генерал.