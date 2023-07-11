Польский генерал предрёк Зеленскому "дорогу в ад"
Генерал Скшипчак: НАТО не оправдает надежд Зеленского на вступление в альянс
Бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак считает, что НАТО не оправдает надежд президента Украины Владимира Зеленского относительно вступления Киева в Североатлантический альянс. В интервью Do Rzeczy он заявил, что теряет веру в военный блок.
"Раз НАТО охлаждает пыл союзников, это означает, что началась карусель, от которой Украине не будет никакой пользы. А обещаниями вымощена дорога в ад", — подчеркнул польский генерал.
Как указал Скшипчак, разговоры по поводу членства Украины в НАТО стали спускать на тормозах, поэтому не стоит ожидать каких-то важных решений по итогам саммита альянса, который в эти дни проходит в Вильнюсе. Офицер также не исключил, что власти США при определённых обстоятельствах заставят руководство Украины начать переговоры с Россией.
Саммит НАТО состоится 11–12 июля в столице Литвы. Генсек военного блока Йенс Столтенберг уже открыл встречу в Вильнюсе, анонсировав "много решений для укрепления альянса и поддержки Украины". Главный вопрос — вступление Незалежной в альянс. Столтенберг уже предложил стратегию, которая поможет Киеву быстрее присоединиться к НАТО. Зеленский уже выехал на саммит и по пути пришёл в ярость из-за "сигналов" из Вильнюса. Он осудил Запад за неопределённую позицию по приглашению Киева в альянс.
t.me / V_Zelenskiy_official