Взрыв в доме на юго-востоке Москвы прогремел из-за аэрозоля от тараканов

Взрыв в жилом доме на юго-востоке Москвы, прогремевший сегодня, произошёл из-за нарушения правил использования аэрозоля против тараканов. Об этом Лайфу рассказали в экстренных службах столицы.

Последствия взрыва в доме на юго-востоке Москвы. Видео © LIFE

По нашим данным, хозяин квартиры в Текстильщиках решил бороться с насекомыми. Из-за распыления баллончика при закрытых окнах в жилище скопились пары отравляющего средства. Взрыв прогремел, когда мужчина включил стиральную машинку. Выбило несколько окон.