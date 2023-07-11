Взрыв в доме на юго-востоке Москвы прогремел из-за аэрозоля от тараканов
Взрыв в жилом доме на юго-востоке Москвы, прогремевший сегодня, произошёл из-за нарушения правил использования аэрозоля против тараканов. Об этом Лайфу рассказали в экстренных службах столицы.
Последствия взрыва в доме на юго-востоке Москвы. Видео © LIFE
По нашим данным, хозяин квартиры в Текстильщиках решил бороться с насекомыми. Из-за распыления баллончика при закрытых окнах в жилище скопились пары отравляющего средства. Взрыв прогремел, когда мужчина включил стиральную машинку. Выбило несколько окон.
Как писал Лайф, информация о пострадавших в результате взрыва на юге Москвы не поступала. Остальные подробности случившегося пока уточняются.
Кадр из видео LIFE