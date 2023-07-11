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11 июля, 14:18

Взрыв в доме на юго-востоке Москвы прогремел из-за аэрозоля от тараканов

Взрыв в жилом доме на юго-востоке Москвы, прогремевший сегодня, произошёл из-за нарушения правил использования аэрозоля против тараканов. Об этом Лайфу рассказали в экстренных службах столицы.

Последствия взрыва в доме на юго-востоке Москвы. Видео © LIFE

По нашим данным, хозяин квартиры в Текстильщиках решил бороться с насекомыми. Из-за распыления баллончика при закрытых окнах в жилище скопились пары отравляющего средства. Взрыв прогремел, когда мужчина включил стиральную машинку. Выбило несколько окон.

Автосервис на юге Москвы охватил мощный пожар после взрыва

Автосервис на юге Москвы охватил мощный пожар после взрыва

Как писал Лайф, информация о пострадавших в результате взрыва на юге Москвы не поступала. Остальные подробности случившегося пока уточняются.

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Кадр из видео LIFE

Наталья Исакова
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