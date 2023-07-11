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Опубликовано 11 июля 2023, 18:24
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Депутат Булавинов спрятался от вопросов Лайфа об избиении экс-супруги в туалете Госдумы

Депутат Булавинов не стал отвечать на вопросы Лайфа об избиении экс-супруги

Бывший мэр Нижнего Новгорода и депутат Госдумы Вадим Булавинов попытался спрятаться от неудобных вопросов о жестоком избиении экс-супруги и камеры Лайфа в неожиданном месте — туалете нижней палаты парламента. Однако в наши объективы он всё же попал.

Депутат Булавинов спрятался от вопросов Лайфа об избиении экс-супруги в туалете Госдумы. Видео © SHOT

После вопроса корреспондента SHOT о том, правда ли, что он избил жену, парламентарий стремительно зашёл в первую же дверь, которая вела в уборную. Позже Булавинову пришлось покинуть своё убежище с ухмылкой на лице. Но стратегию он не изменил, а коротко заявил, что не понимает, о чём вообще речь.

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По версии бывшей жены депутата Надежды, он напал на неё, когда та пришла забирать свои оставшиеся у него вещи. Врачи диагностировали у неё перелом носа и закрытую черепно-мозговую травму. Женщина уже написала заявления в полицию и СК.

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SHOT

Андрей Бражников
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