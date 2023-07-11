Шойгу: Российские военные перешли в контратаку на Краснолиманском направлении
На Краснолиманском направлении Вооружённые силы России перешли в контратаку, продвинулись на полтора километра в глубину и на два километра по фронту. Об этом рассказал журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу.
По его словам, штурмовые отряды 15-й и 21-й мотострелковых бригад группировки войск "Центр" отразили наступление мотопехотной роты Вооружённых сил Украины недалеко от села Кармазиновка.
"Нанеся огневое поражение, российские подразделения перешли в контратаку, продвинувшись на 1,5 километра в глубину и два километра по фронту", — сказал Шойгу.
Ранее Лайф рассказывал о том, что российские военные поразили пункты управления двух бригад ВСУ в ДНР и Запорожской области.
ТАСС / Алексей Коновалов