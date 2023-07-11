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Опубликовано 11 июля 2023, 15:39
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Шойгу: Российские военные перешли в контратаку на Краснолиманском направлении

На Краснолиманском направлении Вооружённые силы России перешли в контратаку, продвинулись на полтора километра в глубину и на два километра по фронту. Об этом рассказал журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, штурмовые отряды 15-й и 21-й мотострелковых бригад группировки войск "Центр" отразили наступление мотопехотной роты Вооружённых сил Украины недалеко от села Кармазиновка.

"Нанеся огневое поражение, российские подразделения перешли в контратаку, продвинувшись на 1,5 километра в глубину и два километра по фронту", — сказал Шойгу.

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Ранее Лайф рассказывал о том, что российские военные поразили пункты управления двух бригад ВСУ в ДНР и Запорожской области.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Илья Суриков
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