Шойгу заявил о высокоточных ударах по западному оружию на Украине

"Мы продолжаем наносить эффективные удары высокоточным оружием большой дальности по резервам ВСУ и поступающей с Запада военной технике, существенно снижая наступательный потенциал противника", — сказал министр в разговоре с журналистами.

В ходе этой встречи Шойгу также заявил о безуспешности украинских "мясных штурмов". Кроме того, глава Минобороны раскрыл данные о потерях противника с начала так называемого контрнаступления. В итоге, как подчеркнул Шойгу, Украина не достигла своих целей ни на одном направлении.