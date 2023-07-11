Шойгу заявил о высокоточных ударах по западному оружию на Украине
Шойгу: Высокоточные удары российских войск снижают наступательный потенциал ВСУ
Высокоточные удары со стороны российских войск снижают наступательный потенциал Вооружённых сил Украины, сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу.
"Мы продолжаем наносить эффективные удары высокоточным оружием большой дальности по резервам ВСУ и поступающей с Запада военной технике, существенно снижая наступательный потенциал противника", — сказал министр в разговоре с журналистами.
В ходе этой встречи Шойгу также заявил о безуспешности украинских "мясных штурмов". Кроме того, глава Минобороны раскрыл данные о потерях противника с начала так называемого контрнаступления. В итоге, как подчеркнул Шойгу, Украина не достигла своих целей ни на одном направлении.