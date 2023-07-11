Столтенберг признал, что НАТО готовило украинские войска с 2014 года

Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что альянс начал готовить и тренировать украинских военных ещё в 2014 году. Об этом он рассказал, объявляя о планах подготовки украинских лётчиков для самолётов F-16.

"НАТО начало обеспечивать снабжение и подготовку Вооружённых сил Украины с 2014 года", — сказал Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого дня саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе.

Напомним, ранее Йенс Столтенберг на саммите в Вильнюсе заявил о принятии документа из трёх пунктов о "приближении" Украины к альянсу. Так, специально для Киева упразднили план действий для вступления и пообещали пригласить в него в один этап, когда "все условия будут выполнены" и когда все союзники будут согласны. Также саммит утвердил многолетнюю программу военной помощи Киеву и создание Совета Украина – НАТО.