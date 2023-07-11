Столтенберг: НАТО утвердила план по развёртыванию трёхсоттысячной армии в Европе

Лидеры стран НАТО утвердили план по развёртыванию трёхсоттысячной армии в Европе. Об этом сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг, выступая на пресс-конференции по итогам первого дня саммита в Вильнюсе. По его словам, также НАТО значительно увеличит оборонные закупки.

"В соответствии с нашими планами 300 тысяч человек — это войска высокой готовности. Мы имеем также средства сдерживания и защиты. Мы согласовали оборонный план, чтобы обеспечить закупки, повысить совместимость и увеличить инвестиции в оборону", — сказал Столтенберг журналистам.