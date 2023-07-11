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11 июля, 16:33

Столтенберг: НАТО утвердила план по развёртыванию трёхсоттысячной армии в Европе

Лидеры стран НАТО утвердили план по развёртыванию трёхсоттысячной армии в Европе. Об этом сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг, выступая на пресс-конференции по итогам первого дня саммита в Вильнюсе. По его словам, также НАТО значительно увеличит оборонные закупки.

"В соответствии с нашими планами 300 тысяч человек — это войска высокой готовности. Мы имеем также средства сдерживания и защиты. Мы согласовали оборонный план, чтобы обеспечить закупки, повысить совместимость и увеличить инвестиции в оборону", — сказал Столтенберг журналистам.

НАТО призвала все страны перестать помогать России в проведении СВО

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Ранее Лайф сообщал, что в НАТО признали Россию самой серьёзной угрозой безопасности в Евро-Атлантическом регионе. Помимо этого, страны альянса согласились предоставить помощь ВСУ для полного перехода Украины на стандарты военно-политического блока.

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Getty Images / Artur Widak

Наталья Исакова
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