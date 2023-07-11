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Регион
Опубликовано 11 июля 2023, 16:14
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НАТО призвала все страны перестать помогать России в проведении СВО

Североатлантический альянс призвал все страны перестать оказывать какую-либо помощь России при проведении спецоперации на Украине. Об этом говорится в коммюнике саммита НАТО в Вильнюсе.

"Мы призываем все страны не оказывать любой вид помощи <…> России и осуждаем всех, кто активно содействует этому. <…> В частности, Белоруссия, а также Иран должны покончить с пособничеством РФ и вернуться к соблюдению международного права", — говорится в документе.

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Лайф сообщал, что саммит НАТО стартовал сегодня в Вильнюсе и продлится два дня. На встрече члены блока намерены повысить расходы на оборону, установив минимальный объём в размере 2% от ВВП. Также альянс принял документ из трёх пунктов о "приближении" к нему Украины.

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Getty Images / Paul Ellis

Наталья Исакова
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