НАТО призвала все страны перестать помогать России в проведении СВО

Североатлантический альянс призвал все страны перестать оказывать какую-либо помощь России при проведении спецоперации на Украине. Об этом говорится в коммюнике саммита НАТО в Вильнюсе.

"Мы призываем все страны не оказывать любой вид помощи <…> России и осуждаем всех, кто активно содействует этому. <…> В частности, Белоруссия, а также Иран должны покончить с пособничеством РФ и вернуться к соблюдению международного права", — говорится в документе.