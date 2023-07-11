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11 июля, 16:37

Захарова высмеяла пункт коммюнике НАТО о нежелании конфликта с Россией

Захарова: НАТО не стремится к конфликту с Россией, а просто участвует в нём

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала один из пунктов коммюнике саммита НАТО в Вильнюсе, где говорится, что альянс якобы "не стремится к конфликту" с РФ.

"Конечно, НАТО не стремится к конфликту с Россией. НАТО просто участвует в нём", — написала дипломат в телеграм-канале.

НАТО призвала все страны перестать помогать России в проведении СВО

НАТО призвала все страны перестать помогать России в проведении СВО

Ранее Лайф сообщал, что страны НАТО в коммюнике назвали Россию самой серьёзной угрозой безопасности в Евро-Атлантическом регионе. При этом отдельно подчёркнуто, что альянс не стремится к конфликту с Москвой.

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VK / МИД России

Наталья Исакова
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