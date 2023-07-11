Захарова высмеяла пункт коммюнике НАТО о нежелании конфликта с Россией
Захарова: НАТО не стремится к конфликту с Россией, а просто участвует в нём
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала один из пунктов коммюнике саммита НАТО в Вильнюсе, где говорится, что альянс якобы "не стремится к конфликту" с РФ.
"Конечно, НАТО не стремится к конфликту с Россией. НАТО просто участвует в нём", — написала дипломат в телеграм-канале.
Ранее Лайф сообщал, что страны НАТО в коммюнике назвали Россию самой серьёзной угрозой безопасности в Евро-Атлантическом регионе. При этом отдельно подчёркнуто, что альянс не стремится к конфликту с Москвой.
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