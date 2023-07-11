Захарова высмеяла пункт коммюнике НАТО о нежелании конфликта с Россией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала один из пунктов коммюнике саммита НАТО в Вильнюсе, где говорится, что альянс якобы "не стремится к конфликту" с РФ.

"Конечно, НАТО не стремится к конфликту с Россией. НАТО просто участвует в нём", — написала дипломат в телеграм-канале.