В Госдуме обсудили поддержку производства химической продукции

В Госдуме 11 июля прошло заседание Экспертного совета по развитию химической промышленности. На нём были представлены итоги работы по исполнению поручения президента РФ о дополнительной поддержке вузов и научных организаций, обеспечивающих производство химической продукции.

Подготовлен доклад и план (дорожная карта) по реализации поручения. На заседании отмечено, что сейчас для развития мало- и среднетоннажной химии важно обобщить усилия разработчиков, производителей и потребителей продукции МСХТ и всех заинтересованных ведомств.

Председатель Экспертного совета, депутат Госдумы Мария Василькова отметила, что под санкции попала значительная часть базовых химических веществ.

"Ряд веществ не производится на территории страны, но имеет критическое значение для стратегических отраслей. У большинства отраслевых институтов и университетов страны существует собственная опытная база и компетенции для производства необходимых веществ — эта база должна использоваться в целях достижения технологического суверенитета страны", — указала Василькова.