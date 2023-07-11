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11 июля, 17:16

Учёные решили сделать гибрид человека и свиньи

Fox News: В США учёные намерены создать гибрид человека и свиньи

В США начали проводить исследования по созданию гибридов человека и животных. Об этом сообщает телеканал Fox News. Уточняется, что учёные намерены начать со свиней.

Исследователи утверждают, что это принесло бы пользу медицине. К примеру, от таких существ можно использовать донорcкие органы, а также проводить на них испытания различных лекарств и способов лечения.

Кроме того, учёные таким образом хотят лучше понять некоторые аспекты эволюции. У таких исследований есть и критики. Они делают акцент на неэтичности подобных экспериментов и опасаются непредсказуемых последствий.

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Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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